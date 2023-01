Ten Hag acredita que lesão de Diogo Dalot não é grave

O treinador do Manchester United acredita que a lesão de Diogo Dalot não é grave.

O lateral internacional português foi substituído na primeira parte da vitória (3-0) do United sobre o Charlton, a contar para os quartos de final da Taça da Liga inglesa. Contudo, Erik ten Hag mostra-se pouco preocupado.

"Temos de esperar, mas acho que não é nada sério. Saiu mais por precaução, para não arriscarmos antes do jogo importante de sábado [com o Manchester City]", explicou o técnico, em declarações à imprensa inglesa.



Dalot ainda irá fazer exames complementares, para esclarecer a natureza e gravidade da lesão. No entanto, se Ten Hag estiver certo, poderá defrontar o Manchester City, no sábado, às 12h30, em Old Trafford, para a 18.ª jornada da Premier League.

Diogo Dalot tem estado em destaque, esta época, pelo Manchester United. O defesa, de 23 anos, leva um golo e uma assistência em 23 jogos.