PSG vence o Angers no dia do regresso de Messi após Mundial

O Paris Saint-Germain venceu hoje na receção ao Angers, por 2-0, na 18.ª jornada da Liga francesa de futebol, no dia do regresso de Messi aos relvados após o Mundial, reforçando a liderança.

O jovem avançado Hugo Ekitike, de 20 anos, inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, para a formação parisiense, mas esta, a despeito do domínio que exerceu, só voltou a marcar aos 72, pelo inevitável Lionel Messi, que ainda não tinha pisado os relvados depois da conquista do Mundial 2022 pela Argentina.

Pelo PSG foram titulares os internacionais portugueses Danilo Pereira e Vitinha, mas este seria substituído perto do final da partida, aos 86 minutos, pelo jovem Chadaille Bitshiabu.



Com este triunfo, a equipa da capital reforçou a liderança, com 47 pontos, beneficiando do empate a dois golos do Lens em Estrasburgo, que lhe confere uma vantagem de seis pontos sobre o seu oponente, que segue na segunda posição, com 41.

Noutros dois jogos de hoje, o Marselha foi vencer a Troyes, por 2-0, conservando o terceiro lugar, com 39 pontos, o Mónaco empatou a dois golos em casa do Lorient, e desperdiçou a oportunidade de ‘roubar’ o quarto lugar ao Rennes, seguindo quinto, com 34 pontos, os mesmos do seu adversário.



Pela formação monegasca alinhou o internacional português Gelson Martins, que foi lançado em campo aos 62 minutos, a render o avançado senegalês Krépin Diatta.

Finalmente, o Nice aplicou uma goleada estrondosa na receção ao Montpellier, por 6-1, subindo ao 10º lugar, com 24 pontos.