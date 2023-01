Oficial. João Félix renova com o Atlético e é emprestado ao Chelsea

O Atlético de Madrid oficializou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com João Félix e o empréstimo do avançado ao Chelsea.

No site oficial, o clube espanhol revela que o internacional português, de 23 anos, estendeu o contrato por mais um ano, até 2027.

Félix ruma ao Chelsea por empréstimo válido até ao final da época.

De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea paga 11 milhões de euros pelo empréstimo de João Félix. Nenhum dos clubes menciona a eventual existência de uma opção de compra no acordo de cedência.

Citado pelo site do clube inglês, o avançado declara estar "muito feliz" com a mudança e "muito excitado por jogar em Stamford Bridge".

"O Chelsea é um dos maiores clubes do mundo e espero ajudar a equipa a atingir os seus objetivos", afirma o internacional português.

O Chelsea está a desiludir na Premier League: ocupa o décimo lugar, com 25 pontos em 17 jornadas. Contudo, ao contrário do Atlético, continua na Liga dos Campeões. Defronta o Borussia Dortmund nos oitavos de final.

"Até já" a Espanha três anos e meio depois





Lançado no futebol profissional pelo Benfica, João Félix rumou ao Atlético de Madrid, em 2019, por 120 milhões de euros. No entanto, nunca agradou em pleno ao treinador, Diego Simeone, e vice-versa.



Esta temporada, tem 20 jogos disputados pelo Atlético, ainda que apenas 11 como titular. Ainda assim, soma cinco golos e três assistências.

João Félix foi um dos destaques de Portugal no Mundial 2022, no Qatar, com um golo e uma assistência em quatro jogos. Ao todo, o avançado soma quatro golos e três assistências em 28 internacionalizações.