Miranda coloca ponto final na carreira

O defesa-central Miranda anunciou o fim da carreira de futebolista, aos 38 anos de idade.

O internacional brasileiro fez as últimas duas épocas no São Paulo, o clube onde fez mais temporadas na carreira.

Formado no Coritiba, o central jogou ainda no Sochaux, São Paulo, Atlético de Madrid, Inter de Milão e Jiangsu Suning. No total, jogou oito temporadas no São Paulo, clube onde fez quase 350 jogos.

Somou 58 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo estado nas fases finais da Copa América em 2015, 2016 e 2019, assim como no Mundial 2018.

Miranda termina carreira com vários troféus: venceu uma Taça das Confederações e uma Copa América com a seleção brasileira, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia, uma La Liga, uma Copa do Rei e uma Supertaça espanhola com o Atlético de Madrid. No Brasil, foi campeão três vezes.