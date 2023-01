Luta greco-romana dá dois jogos de castigo a jogadores de Atlético e Barcelona

Stefan Savic, do Atlético de Madrid, e Ferran Torres, do Barcelona, foram castigados com dois jogos de suspensão, cada, pela escaramuça nos descontos do jogo entre as duas equipas, no passado domingo.

Era um jogo de futebol, no entanto, ao minuto 92, tornou-se algo mais parecido com um combate de luta greco-romana. Savic e Torres começaram aos agarrões, puxões de cabelo e mordidelas em pleno relvado, incidente que não passou ao lado do árbitro, que os expulsou.

Esta quarta-feira, foram conhecidas as consequências. O Conselho de Disciplina da Liga espanhola castigou o defesa do Atlético e o avançado do Barcelona com dois jogos de suspensão, por conduta violenta.

O castigo será cumprido no campeonato, pelo que os dois jogadores poderão participar em jogos da Supertaça e da Taça do Rei.

Savic está fora da visita do Atlético ao Almería e da receção ao Valladolid. Ferran falha o Barcelona-Getafe e o dérbi com o Girona.

Veja o vídeo da desavença: