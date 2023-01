Mourinho e Abel entre os 10 melhores treinador do mundo

José Mourinho, treinador da Roma, e Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, estão no "top-10" dos melhores treinadores do ano 2022, para a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Mourinho, que venceu a Liga Conferência, surge no 5.º lugar, com 15 pontos, em igualdade com Oliver Glasner, pelo trabalho realizado no Eintracht Frankfurt; Abel Ferreira, campeão brasileiro, surge na 9.ª posição, ao lado de Hugo Ibarra, campeão argentino pelo Boca Juniors.

O melhor treinador de clubes do mundo em 2022 é, para a IFFHS, Carlo Ancelotti. O italiano do Real Madrid, campeão espanhol e vencedor da Liga dos Campeões, soma 245 pontos, mais 200 que o segundo, Pep Guardiola, campeão inglês pelo Manchester City.

O 3.º melhor é o marroquino Walid Regragui, vencedor da Liga dos Campeões africanos e do campeonato marroquino. Regragui saiu, entretanto, do WAC e é o selecionador de Marrocos, responsável pela campanha daquela seleção no Mundial do Qatar. Os africanos eliminaram Portugal e chegaram às meias-finais da competição. Terminaram a competição no 4.º lugar.