Al Nassr nega que contrato com Ronaldo implique apoio a candidatura saudita ao Mundial 2030

O Al Nassr negou, esta terça-feira, que o contrato com Cristiano Ronaldo implique um apoio à candidatura da Arábia Saudita ao Mundial 2030.

"Ao contrário do que tem sido noticiado, o contrato do Cristiano Ronaldo não prevê nenhum compromisso com cadidaturas para o Mundial", lê-se, num tweet publicado na conta oficial do clube saudita.

"O seu foco principal está no Al Nassr e em trabalhar com os seus colegas de equipa para ajudar o clube a conquistar sucesso", escreveu, ainda, o clube.

Esta segunda-feira, a agência AFP dizia que Cristiano Ronaldo iria receber 400 milhões de euros para promover a candidatura conjunta que a Arábia Saudita está a preparar, com Egito e Grécia, ao Mundial 2030, depois de outra notícia do jornal "Marca" a indicar o mesmo.

O foco no caso deve-se à circunstância que Portugal, em conjunto com Espanha e Ucrânia, também está a preparar uma candidatura para ser um dos países anfitriões do Mundial 2030.