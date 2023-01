Lucien Favre despedido do Nice

O Nice oficializou o despedimento do treinador Lucien Favre.

O treinador suíço de 65 anos regressou esta época ao clube que orientou com sucesso entre 2016 e 2018. Depois de três épocas no Dortmund, voltou ao Nice, mas os resultados não estiveram de acordo com o esperado.

O Nice está no 11.º lugar da Ligue 1 e foi eliminada da taça pelo Le Puy, uma equipa do terceiro escalão do futebol francês.

O clube investiu bastante no último verão com as contratações de Sofiane Diop, Laborde, Mattia Viti, Ilie, Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel e Nicolas Pépé, mas não conseguiu aproximar-se, até ao momento, dos lugares do topo da tabela.

Didier Digard, antigo jogador do clube e até agora treinador das camadas jovens, assume o comando técnico de forma interina.