Gareth Bale anuncia o fim da carreira de futebolista

Gareth Bale anunciou, esta segunda-feira, o final da carreira de jogador.

Em comunicado no Twitter, o agora ex-avançado internacional galês, de 33 anos, explica que tomou a decisão "após consideração cuidada e pensada" e mostra-se entusiasmado com o que aí vem.

"Sinto-me sortudo por ter cumprido o sonho de jogar o desporto que amo. Deu-me dos melhores momentos da minha vida. Os mais altos pontos em 17 temporadas, que serão impossíveis de replicar, independentemente do que o próximo capítulo tiver guardado para mim", escreve.

A decisão "mais dura" é a de deixar a seleção do País de Gales, ao fim de 111 internacionalizações e 40 golos, e de ter levado o país britânico às meias-finais do Euro 2016 e ao segundo Mundial da sua história: "Jogar pela seleção mudou não apenas a minha vida, mas quem eu sou."

Gareth Bale começou a carreira no Southampton, mas foi no Tottenham que se tornou uma estrela. Em 2013 protagonizou uma transferência histórica para o Real Madrid, com que conquistou cinco Ligas dos Campeões. Chegou a regressar aos Spurs por uma época, por empréstimo, antes de rumar aos Estados Unidos, para representar o Los Angeles FC.

Termina a carreira com 225 golos em 664 jogos e muitos troféus: além das cinco Champions, três Ligas espanholas, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha, uma Taça da Liga inglesa, uma Liga norte-americana, duas Supertaças Europeias e três Mundiais de Clubes.