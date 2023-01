Fábio Vieira destaca-se na vitória do Arsenal na FA Cup

O português Fábio Vieira destacou-se na vitória do Arsenal na FA Cup, por 3-0, no terreno do Oxford United.

Os "gunners" só conseguiram abrir o marcador frente à equipa da terceira divisão já na segunda parte. Aos 63 minutos, Fábio Vieira bateu um livre para cabeceamento certeiro de Elneny.

Pouco depois, o internacional sub-21 isolou Nketiah na cara do golo, que fintou o guarda-redes e fez o segundo. Aos 76, Nketiah bisou com uma finalização de classe, a picar por cima do guarda-redes. O outro português do plantel, Cédric Soares, não foi convocado e poderá estar de saída do clube.

Fábio Vieira, de 22 anos, tem tido dificuldade em afirmar-se no Arsenal, principalmente devido às grandes exibições de Odegaard, a sua concorrência na posição.

Ainda assim, o médio ex-Porto soma dois golos e quatro assistências em 17 jogos, com menos de mil minutos na temporada.