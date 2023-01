Chelsea tem acordo verbal para empréstimo de João Félix

O Chelsea tem acordo verbal com o Atlético de Madrid para a contratação de João Félix, por empréstimo, segundo avança o portal "The Athletic".

Ainda não há nada assinado, no entanto, espera-se que o clube inglês pague cerca de 11 milhões de euros, menos do que inicialmente pretendiam os espanhóis, para ter João Félix até ao final da época.

Manchester United e Arsenal também estava interessados, mas o avançado internacional português, de 23 anos, terá sido tentado pelo projeto do Chelsea. Não é referido se o acordo inclui opção de compra.

Lançado no futebol profissional pelo Benfica, João Félix rumou ao Atlético de Madrid, em 2019, por 120 milhões de euros. No entanto, nunca agradou em pleno ao treinador, Diego Simeone, e vice-versa.

Esta temporada, tem 20 jogos disputados pelo Atlético, ainda que apenas 11 como titular. Ainda assim, soma cinco golos e três assistências.

João Félix foi um dos destaques de Portugal no Mundial 2022, no Qatar, com um golo e uma assistência em quatro jogos. Ao todo, o avançado soma quatro golos e três assistências em 28 internacionalizações.