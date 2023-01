Capitão Lloris anuncia retirada da seleção francesa

O guarda-redes Hugo Lloris anunciou a sua retirada da seleção francesa. O guardião de 36 anos era o capitão de equipa.

"Chega a uma altura em que é preciso saber passar o testemunho. A seleção não é minha e não é de ninguém. A equipa está pronta para continuar sem mim e tem um bom guarda-redes que está pronto para assumir [Mike Maignan, do AC Milan]", disse, em entrevista ao "L'Équipe".

Lloris foi o capitão de equipa nos últimos 12 anos, desde 2010, e deixa a seleção como o jogador mais internacional de sempre, com 145 jogos disputados. Durante este Mundial, no Qatar, ultrapassou Lilian Thuram, o antigo recordista. O último jogo foi precisamente a final, frente à Argentina.

"Prefiro sair no topo do que esperar uma queda grande. Há também uma razão familiar, porque sinto necessidade de passar mais tempo com a minha esposa e os meus filhos", disse o guarda-redes.



Lloris esteve nas fases finais dos Mundiais 2010, 2014, 2018 e 2022. Foi o jogador que levantou o troféu de campeão mundial na Rússia, em 2018, e que perdeu a final do Europeu para Portugal, em 2016.



O guarda-redes joga no Tottenham desde 2012. Antes, representou o Lyon e o Nice, clube em que foi formado.