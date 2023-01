Athletic empata em casa e fica para trás na luta europeia

O Athletic Bilbau empatou, em casa sem golos, frente ao Osasuna, e ficou para trás na luta pelos lugares europeus.

A equipa basca esteve por cima e teve muito mais oportunidades de golo, mas não conseguiu desfazer o nulo.

Com este resultado, o Athletic fica no sétimo lugar, com 26 pontos. Em caso de vitória, os bascos ultrapassavam o Villarreal e Atlético de Madrid e igualavam o Bétis no quarto lugar, com 28 pontos.

Já o Osasuna continua a realizar uma época de destaque e está no oitavo posto, com apenas menos dois pontos do que o Athletic.