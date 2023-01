Nani sofre lesão grave no joelho

O internacional português Nani sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo ao serviço do Melbourne Victory.



Nani, ex-jogador de Sporting e Manchester United, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e terá pela frente uma paragem de vários meses.

Os exames realizados este sábado confirmaram a extensão da lesão sofrida no final do jogo de sexta-feira com o Brisbane Roar, que o Melbourne perdeu, por 1-0.

“Todos no Melbourne Victory estão arrasados com a notícia e apoiarão Nani em sua recuperação”, refere o clube australiano nas redes sociais.

"O Nani tem tido uma grande influência no clube através da sua liderança e experiência, e será uma perda imensa para o nosso plantel. Todo o clube irá mobilizar-se para apoiar o Nani durante o período da sua recuperação", afirma o treinador Tony Popovic.