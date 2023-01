Morreu Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama e goleador histórico do Brasileirão

O antigo internacional brasileiro Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco da Game e goleador histórico do Vasco da Gama, morreu, este domingo, aos 68 anos, na sequência de um cancro nos intestinos.

“O Vasco da Gama comunica com inestimável pesar o falecimento do maior ídolo da história do clube, Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, aos 68 anos (…)”, indica o Vasco da Gama, no site oficial.

Roberto Dinamite realizou quase toda a carreira de jogador no emblema vascaíno, onde se formou. Teve breves passagens pelo Barcelona, em 1980, pela Portuguesa, em 1989, e pelo Campo Grande, em 1991.



De resto, o avançado teve todo o seu percurso ligado ao Vasco da Gama, primeiro na formação, depois nos seniores, de 1971 a 1980, de 1980 a 1989, em 1990, e, novamente, em 1992. Foi duas vezes campeão brasileiro e chegou também a ser eleito presidente pelo clube.

Roberto Dinamite marcou 708 golos em 1.110 jogos pelo Vasco da Gama. Foi o maior goleador da história do Brasileirão, com 190 golos.

Na seleção brasileira, Dinamite contabilizou 47 internacionalizações e marcou 26 golos. Foi convocado para os Mundiais de 1978 e 1982, mas jogou apenas no primeiro.

No dia 28 de abril de 2022, duas semanas depois do seu aniversário, Roberto Dinamite foi homenageado com a inauguração de uma estátua no estádio do Vasco da Gama.