O Lille, treinado por Paulo Fonseca, venceu o Troyes, por 2-0, este domingo, em jogo dos 32 avos de final da Taça de França.

Jonathan Davis, na primeira parte, e Bayo, no segundo tempo, marcaram os golos do triunfo do Lille, 7.º classificado da Ligue, sobre o Troyes, 13.º colocado. O luso-guineense Mama Baldé foi titular no Troyes.

Com este resultado a equipa de Paulo Fonseca segue em frente na Taça de França para os 16 avos de final.