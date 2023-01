Empate da Roma com o Milan tem sabor a vitória

A Roma, treinada por José Mourinho, empatou com o Milan, em Milão, a dois golos, num resultado que tem sabor a vitória para a equipa do treinador português.

Os adeptos do Milan já celebravam os três pontos, num jogo dominado pela equipa da casa, mas nos últimos minutos tudo mudou. Aos 87', a Roma perdia por 2-0; aos 90+3' estava 2-2.

Kalulu marcou o primeiro partida, aos 30 minutos, e na segunda, aos 77', a passe de Rafael Leão, Pobega ampliou a vantagem do Milan. A reação da equipa de José Mourinho surgiu por Ibañez, aos 87 minutos, e Tammy Abraham, aos 90+3'. A Roma fez dois golos, em três remates enquadrados.

Os "gialorrossi" mantêm o 6.º lugar, com 31 pontos, os mesmos que a Lazio, 5.ª classificada, estão a três pontos do Inter e seis de Milan e Juventus. O Nápoles lidera, com 44 pontos.

O empate castiga o Milan, que perde terreno para os napolitanos e deixa-se apanhar pela Juventus, que nesta jornada venceu a Udinese. Já este domingo, o Nápoles bateu a Sampdoria, por 0-2.