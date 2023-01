Barcelona vence clássico com o Atlético e lidera em Espanha

O Barcelona bateu o Atlético de Madrid, este domingo, por 0-1, com golo de Dembelé, na primeira de jogo referente à jornada 16 do campeonato espanhol.

João Félix foi titular no Atlético e foi substituído aos 73 minutos. Savic, do Atlético, e Ferrán Torres, do Barcelona, foram expulsos, nos descontos da partida.

Com esta vitória, o Barcelona isola-se na liderança da liga espanhola, com mais três pontos do que o Real Madrid, derrotado pelo Villarreal (2-1), no sábado. O Atlético de Madrid está no 5.º lugar, longe da discussão pelo título, a 13 pontos do Barça.

Ainda este domingo, Real Sociedad e Betis deram sequência à boa época que estão a realizar e venceram Almeria (0-2) e Rayo Vallecano (1-2), respetivamente. Os bascos estão na 3.ª posição, os andaluzes logo atrás, no 4.º lugar.

O Sevilha deu um passo em frente, na fuga aos lugares de despromoção, ao vencer o Getafe, por 2-1. A equipa agora treinada por Jorge Sampaoli, que substituiu Julen Lopetegui, está um lugar acima da zona de descida, mas com os mesmos 15 pontos que o Cadiz, a primeira equipa abaixo da linha de água.