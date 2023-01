Watford confirma contratação de João Ferreira

O Watford oficializou a contratação do lateral João Ferreira, proveniente do Benfica.

O defesa direito de 21 anos assina um contrato válido por quatro épocas e meia com o clube da segunda divisão inglesa.

João Ferreira esteve emprestado ao Rio Ave na primeira metade da época, mas não se afirmou. Fez apenas 154 minutos na I Liga em oito utilizações.

A contratação do Watford está relacionada com a Helena Costa, que é a nova nova coordenadora do departamento de "scouting" do clube inglês.

João Ferreira estreou-se na equipa principal das águias em 2020/21, tendo realizado cinco jogos na equipa principal. Tinha estado emprestado ao Vitória de Guimarães na época passada.

O Watford está no quarto lugar do Championship, com 40 pontos, a 11 de um lugar de subida direta.