Real Madrid perde no primeiro jogo da história sem espanhóis na equipa inicial

O Real Madrid perdeu pela segunda vez no campeonato em casa do Villarreal, por 2-1, num jogo histórico para os "merengues".

Foi a primeira vez na história da La Liga que o Real Madrid jogou de início sem qualquer espanhol na equipa inicial. Courtois, Éder Militão, Alaba, Rudiger, Mendy, Tchouaméni, Modric, Toni Kroos, Valverde, Vinícius Jr. e Benzema foram os 11 jogadores a alinhar de início.

O jogo ficou decidido nos primeiros 20 minutos da segunda parte.



Yéremy Pino abriu o marcador para o Villarreal aos 47 minutos de jogo, depois de um péssimo passe de Mendy que permitiu a jogada do golo. Os restantes golos surgiram de penálti. Benzema empatou aos 60 e Gerard Moreno fez o golo da vitória aos 63.

Com este resultado, o Real fica no segundo lugar com os mesmos 38 pontos e pode ver o Barcelona fugir na liderança. Os catalães jogam amanhã em casa do Atlético de Madrid.

Já o Villarreal sobe ao 5.º lugar, à condição, e ultrapassa Athletic Bilbau e Bétis.