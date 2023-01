Didier Deschamps continua ao leme da seleção francesa

O selecionador Didier Deschamps renovou contrato com a Federação Francesa de Futebol (FFF) até ao próximo Mundial de 2026.



“A Federação Francesa de Futebol e Noël Le Graët, seu presidente, têm o prazer de anunciar a extensão de Didier Deschamps à frente da seleção francesa até junho de 2026”, anuncia a FFF, em comunicado.

Didier Deschamps levou recentemente a seleção gaulesa à final do Mundial de 2022, no Qatar, e esteve a um passo de revalidar o título. Acabou por perder com a Argentina de Lionel Messi nas grandes penalidades, após um embate que fica para a história da competição.

O selecionador francês está no cargo desde julho de 2012 e o ponto mais alto foi a conquista do Mundial de 2018.

No mandato de Didier Deschamps, a França também venceu a Liga das Nações de 2021, chegou à final do Euro 2016 e do último Mundial.

Numa década, Deschamps tem um registo de 89 vitórias, 28 empates e 22 derrotas em 139 jogos, 279 golos marcados e 119 sofridos.

A imprensa internacional chegou a apontar Zinedine Zidane como possibilidade para assumir a seleção de França, mas a Federação optou por manter Didier Deschamps no cargo.

Se cumprir o mandato até ao fim, Deschamps vai liderar os gauleses no próximo Europeu de 2024, na Alemanha, e no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.