Atenção, Porto. Inter deixa escapar vitória

O Inter de Milão empatou, a dois golos, em casa do Monza, em jogo da 17.ª jornada da Serie A.

Darmian abriu o marcador para os "nerazzurri" logo aos 10 minutos jogo, vantagem anulada no minuto seguinte por Ciurria.

Aos 22, o campeão do mundo Lautaro Martínez voltou a dar vantagem ao Inter, que se manteve até final. Aos 93, um lance azarado de Dumfries levou o holandês a desviar para a própria baliza.

O português Dany Mota foi titular e somou os 90 minutos na equipa do Monza.

Com este resultado, o Inter soma 34 pontos, continua no 4.º lugar da Serie A, mas viu escapar a Juventus, que hoje venceu a Udinese, e pode ver mais longe o AC Milan e Nápoles, que jogam apenas no domingo.

O Inter é o adversário do FC Porto na Liga dos Campeões. Os jogos dos oitavos de final estão marcados para os dias 22 de fevereiro, em Milão, e 14 de março, no Estádio do Dragão.