Sucesso de João Palhinha “não surpreende” quem o treinou

João Palhinha tem brilhado na Liga inglesa desde que se transferiu do Sporting, no verão passado. O médio agarrou a oportunidade no futebol inglês, onde é orientado por Marco Silva no Fulham e, agora, surge entre os oito nomeados para melhor jogador do mês de novembro/dezembro da Premier League.

Miguel Leal treinou o internacional português no Moreirense, onde esteve emprestado pelo Sporting na época 2015/16 e não fica surpreendido por ver Palhinha nomeado ao lado de nomes como Haaland, Casemiro ou Rashford.

“Não me surpreende. Foi para o campeonato ideal para as características que tem. Tem um treinador português e acho que se encaixa muito bem no futebol inglês. Foi uma excelente opção. O João sempre teve um potencial muito grande, já na altura do Moreirense”, diz, em Bola Branca.

Entre as principais características do médio, que Miguel Leal lançou na I Liga, o treinador destaca a capacidade mental. Destacou essa virtude desde cedo, mesmo quando “ainda estava muito verde”, no Moreirense.

“Foi sempre a mais-valia dele. Em termos de mentalidade, capacidade de sacrifício e vontade de trabalho, foi sempre um atleta distinto e acima da média”, revela.