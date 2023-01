PSG vence fora e avança para os "16 avos" da Taça de França

O Paris Saint-Germain, sem o trio de estrelas - Neymar, Mbappé e Messi -, venceu no terreno do Châteauroux, da terceira divisão, por 3-1, e avançou para os 16 avos de final da Taça de França.

Com o português Vitinha em campo o tempo todo, os campeões franceses adiantaram-se no marcador ao minuto 13, por intermédio de Hugo Ekitike. No entanto, Nathanael Ntolla empatou ainda antes do intervalo.

Na segunda parte, os espanhóis do PSG arrumaram com a questão. Carlos Soler devolveu a vantagem ao líder da primeira divisão aos 78 minutos e Juan Bernat fixou o resultado final já nos descontos.

Danilo Pereira, regressado de lesão, entrou para os minutos finais. Nuno Mendes e Renato Sanches, que ainda se encontram lesionados, não foram convocados.