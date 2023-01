Palace empresta guarda-redes suplente ao Manchester United

O Manchester United anunciou a contratação do guarda-redes Jack Butland, por empréstimo do Crystal Palace. O internacional inglês, de 29 anos, ainda não tem qualquer jogo esta temporada e chega a Old Trafford para ser alternativa a De Gea.

Martin Dubravka era o suplente do espanhol, mas o eslovaco foi resgatado pelo Newcastle, clube que o havia cedido ao United no início da temporada.

Erik ten Hag explica que a contratação de Butland insere-se numa lógica de "ter o posicionamento certo", num momento em que a equipa pode fazer ajustes para atingir os seus objetivos.

No fundo, o treinador não quer correr riscos, porque "há muitos jogos pela frente". "Depois do regresso do Martin [Dubravka ao Newcastle] tínhamos de reagir. Não queremos chegar a um momento em que temos dois guarda-redes indisponíveis. Espero que isso não aconteça, mas estamos num momento da época em que temos de nos posicionar para atingir os nossos objetivos. Contratamos um guarda-redes experiente e de qualidade", diz o técnico holandês, citado pelo site do United.

Jack Butland continuará a viver na sombra de um guarda-redes espanhol, depois de no Palace ter sido suplente de Vicente Guaita. Na temporada passada, o inglês fez 15 jogos pelo clube londrino, que o contratou em 2020/21 ao Stoke City. Além do Stoke, Butland jogou por Derby County, Leeds, Barnsley, Birmingham e Cheltenham Town.