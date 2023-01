Morreu Gianluca Vialli

Morreu o antigo futebolista italiano Gianluca Vialli. Tinha 58 anos. Vialli tinha deixado o seu cargo na direção desportiva da seleção de Itália em dezembro para combater um cancro no pâncreas.

O antigo goleador, 59 vezes internacional por Itália, deixou marca em todos os clubes que representou: Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Foi em Londres que terminou a carreira de futebolista, em 1999, aos 34 anos.

Itália chora a partida "de um dos mais amados de sempre", como escreve a "Gazzetta dello Sport".

Figura incontornável da Sampdoria, esteve em quase as conquistas do clube de Génova. O único título de campeã italiana da Samp foi com Vialli no papel de goleador. Aconteceu em 1990/91 e o avançado foi o melhor marcador da Serie A, com 19 golos.