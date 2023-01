"Dois portugueses entram num bar". A conversa de Ronaldo e Pepa antes do jogo do Al Nassr

Cristiano Ronaldo não se estreou pelo Al Nassr, mas esteve no estádio a assistir ao jogo. Deu para uma conversa animada com o compatriota Pepa, treinador do Al Tai, adversário desta sexta-feira da equipa de Riade, e, mesmo sem jogar, foi a estrela da partida.

Em vídeos partilhados nas redes sociais, Ronaldo e Pepa aparecem numa conversa animada, com recurso a vernáculo, a queixar-se do rebocamento de carros em Lisboa.

Noutros vídeos os adeptos do Al Nassr cantaram, antes e durante o jogo, o nome do internacional português, que acenou e, já com a ação a decorrer, não escondeu que já sofre com a nova equipa.

Cristiano Ronaldo ainda não pôde estrear-se pelo Al Nassr, devido a um castigo que lhe foi imposto, de dois jogos, ainda em Inglaterra, por conduta imprópria, na sequência de um incidente em que o avançado danificou o telemóvel de um jovem autista, adepto do Everton.

O português, de 37 anos, não chegou a cumprir esse castigo. O artigo 12.1 do regulamento de transferências da FIFA prevê que "qualquer sanção de até quatro jogos ou até três meses, que tenha sido imposta a um jogador pela antiga federação, mas que ainda não tenha sido cumprida até ao momento da transferência, será aplicada pela nova associação".

O encontro entre Al Nassr e Al Tai ia realizar-se, originalmente, na quinta-feira, porém, foi adiado por 24 horas, para esta sexta-feira, devido a problemas no sistema elétrico do estádio, causados pela chuva intensa que se fez sentir em Riade.

O Al Nassr derrotou o Al Tai por 2-0, com dois golos ede Talisca, antigo jogador do Benfica, aos 42 e 47 minutos. A equipa de CR7 consolida a liderança da Liga saudita, com 29 pontos, mais quatro (e mais um jogo) que o segundo classificado, o Al Shabab. A formação de Pepa pode ser ultrapassada no sétimo posto, que ocupa com 18 pontos.