António Oliveira: "O Coritiba é onde quero estar, não por que sobrou"

António Oliveira revela que teve propostas para treinar em Portugal e outras do Brasileirão, mas optou pelo Coritiba, pelo projeto que lhe foi apresentando.

"Tive diversas propostas de Portugal, da Europa, do Brasil, mesmo no eixo Rio-São Paulo, como sabem. Escolhi onde quero estar e não foi por que só sobrou", diz o treinador, que está de regresso à cidade de Curitiba, onde já treinou o rival do seu novo clube, o Athletico Paranaense.

O objetivo passa por colocar o clube "no lugar onde merece", depois de nos últimos anos ter andando entre a Série B e a Série A. Na temporada passada, o Coritiba ficou no 15.º lugar, uma posição acima do Cuiabá, anterior clube de António Oliveira, que o técnico português salvou da descida.

Para atacar os objetivos propostos fica a certeza de que "aquilo que o Coritiba tem nesta altura ainda é insuficiente". Isto apesar de já terem chegado ao clube nomes fortes, como Júnior Urso, Marcelino Moreno e Rodrigo Pinho.

O ponta de lança contratado ao Benfica e António Oliveira destaca que se trata de um jogador que ainda há pouco tempo "estava a jogar com o PSG na Liga dos Campeões". "É um jogador de qualidade. Havia uma equipa na Série A brasileira que fez proposta melhor do que a nossa, mas nós conseguimos trazê-lo, pela relação enorme que tenho com as pessoas do Benfica. Tivemos conversa franca, honesta. É um jogador importante, mas tão importante como os outros", observa.

António Oliveira, de 40 anos, assume o comando do terceiro clube do Brasileirão, na sua carreira, depois de passagens por Athletico Paranaense e Cuiabá. Filho de Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, o novo técnico do Coritiba também orientou o Benfica B.