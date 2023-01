Suárez no Grémio. “Desafio muito lindo”

Milhares de adeptos encheram a casa do Grémio durante a cerimónia de apresentação do goleador.

O avançado uruguaio Luis Suárez foi recebido em ambiente de loucura no estádio do Grémio Porto Alegre.

Suárez, de 35 anos, não teve dúvidas: “O Grémio é uma grande equipa do Brasil, que te faz sonhar”.

“Uma equipa que vem da Serie B e quer lutar com as melhores equipas do futebol brasileiro. Este é um desafio muito lindo”, refere.

Na primeira parte da temporada, no Nacional, do Uruguai, Luis Suárez fez 16 jogos e marcou oito golos.