​“Bruno Fernandes é um líder que se impõe pelo exemplo e pela capacidade”

Bruno Fernandes chegou aos 150 jogos na Premier League, pelo Manchester United, já atingiu um estatuto distintivo na Europa, mas o internacional português, de 28 anos, começou bem cedo a dar sinais da sua qualidade e da sua irreverência.

Eduardo Moreira, seu treinador nos escalões de formação do Boavista, recorda que já na altura ele estava "sempre ligado no jogo".

“Aquela irreverência que ele mostra muitas vezes dentro do campo, o falar muitas vezes, o estar sempre ligado no jogo são coisas que já mostrava desde miúdo. Nesta altura mais madura da sua carreira, tem outros traços de personalidade que o fazem ser um líder com um perfil diferente do que apresentava quando era jovem. Na altura liderava pelo carisma que tinha junto dos colegas e pela empatia que criava com toda a gente. Agora, no patamar em que se encontra, o Bruno Fernandes lidera pelo exemplo e pela capacidade dentro de campo e pela qualidade do seu discurso, fora do campo", refere.



Para Eduardo Moreira, treinador que tem feito carreira no futebol, primeiro como técnico da formação e depois como adjunto de treinadores de prestígio, Bruno Fernandes teve uma evolução sustentada que lhe permite ser, neste momento, “um médio com uma abrangência de terreno muito grande. Consegue estar nos momentos decisivos, quando o jogo pede algo especial, quando é preciso uma leitura diferente, um passe que ninguém está à espera o Bruno Fernandes assume-se como principal protagonista. Esta é uma característica que o faz ser diferenciado. Tem uma capacidade para fazer golos, o que para um médio é bastante importante”.

Aposta na carreira de treinador

Eduardo Moreira, de 37 anos, está numa fase de aposta na carreira de treinador principal. Ao longo da sua carreira integrou equipas técnicas lideradas por Jaime Pacheco, Rui Bento, Henrique Nunes, Vítor Oliveira, João Eusébio, Carlos Secretário e Ricardo Soares, o que lhe permitiu adquirir conhecimento para cimentar a sua atual aposta:

“A minha preparação foi feita nesse sentido, o caminho que eu escolhi como treinador adjunto teve como objetivo assumir mais tarde a carreira de técnico principal. Começou por ser um plano a longo prazo com etapas e metas definidas. O sonho começou a tornar-se realidade à medida que fui trabalhando com treinadores diferentes e em patamares competitivos diferentes. Comecei nas camadas jovens até chegar à I Liga”.

Para além do futebol português, Eduardo Moreira já trabalhou em França e está disponível para abraçar um projeto onde sinta condições para obter bons resultados: “Já estou há 20 anos nesta vida do treino, percebi desde muito cedo que as malas têm de estar sempre prontas. Não podemos fechar portas. Estou disponível para qualquer projeto desde que eu me identifique com o proposto e estejam interessados de uma forma clara nos meus serviços”.