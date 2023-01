Rafael Leão marca primeiro golo da liga italiana em 2023

Rafael Leão foi o autor do primeiro golo da liga italiano em 2023. Estavam decorridos 10 minutos de jogo em Salerno, quando o avançado do Milan abriu a contagem, frente à Salernitana.

Os campeões italianos venceram, por 1-2, no jogo da 16.ª jornada do campeonato, e Leão marcou o oitavo da conta pessoal esta temporada. O Milan entrou com tudo no novo ano e aos 15 minutos já vencia por dois golos de diferença, graças a golo de Sandro Tonali.

A Salernitana, que está a meio da tabela da Serie A, ainda colocou dúvida no marcador, quando Bonazzoli marcou, à passagem do minuto 83. No entanto, o Milan segurou a vantagem e coloca pressão sobre o Nápoles, que esta quarta-feira joga no terreno do Inter de Milão.