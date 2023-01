Messi vence prémio de melhor jogador do mundo da IFFHS

Lionel Messi venceu o prémio de melhor jogador do mundo da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

O avançado do Paris Saint-Germain, que ganhou o Mundial 2022 com a Argentina e venceu a Bola de Ouro do torneio, recebeu 275 pontos (entre votos de um painel de especialistas e dados estatísticos).O segundo classificado, o francês Kylian Mbappé, que também joga no PSG e foi finalista vencido no Qatar, somou menos 240 pontos que Messi.

Em terceiro ficou o também francês Karim Benzema, vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid mas que não participou no Mundial 2022. O atual Bola de Ouro recebeu 30 votos. Em quarto ficou o colega de equipa Luka Modric, que conquistou o bronze mundial com a Croácia. O goleador norueguês Erling Haaland (Manchester City) fecha o "top-5".

Messi recebeu mais do triplo dos votos de todos os jogadores do "top-5" juntos (275 contra 85). Não há jogadores portugueses premiados.