João Félix falha primeiro jogo do ano do Atlético por lesão

João Félix falha a convocatória para o primeiro jogo do Atlético de Madrid em 2023.

O avançado internacional português não treinou, devido a queixas físicas, e fica fora da lista de 23 jogadores eleitos por Diego Simeone para a visita ao Real Oviedo, a contar para os 16 avos de final da Taça do Rei.

João Félix, de 23 anos, não esconde a insatisfação no Atlético e tem sido associado ao interesse de clubes da Premier League, como Arsenal, Manchester United e Chelsea. Em causa está um possível empréstimo com opção de compra, segundo as imprensas espanhola e inglesa.

Também não estão disponíveis Stefan Savic e Rodrigo De Paul. Por outro lado, o lateral Nahuel Molina integra uma convocatória pela primeira vez desde que conquistou o Mundial 2022 com a Argentina.

Simeone inclui cinco jogadores da formação para o jogo com o Oviedo, atual 13.º classificado a II Liga espanhola: Pablo Barrios, Marco Moreno, Sergio Díez, Carlos Martín e o terceiro guarda-redes, Gomis.