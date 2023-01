Ivo Vieira apresentado no Cuiabá. “Gosto de uma equipa que ataca”

O treinador Ivo Vieira foi oficialmente apresentado no Cuiabá, do Brasileirão, e promete uma equipa ofensiva.

“Na forma de jogar, gosto de uma equipa que ataca, que joga no meio-campo do adversário. Quando isso não acontecer, que seja por mérito do adversário e não por iniciativa da nossa equipa. Gosto de futebol de ataque, futebol ofensivo, obviamente com equilíbrio, inteligência e com a parte tática sempre presente”, disse.

Questionado sobre os objetivos da equipa no campeonato, Ivo Vieira foi cauteloso, mas apontou ao meio da tabela.

“Eu queria que o Cuiabá fosse campeão, mas sabemos que é uma tarefa difícil. Temos que cimentar o clube numa posição mais acima na tabela, para poder haver espaço para a consolidação da estrutura. Óbvio que a minha ideia é que o Cuiabá faça um campeonato mais descansado, que seja mais competitivo a nível de resultados e que possa ficar no meio da tabela e até para cima”, acrescenta.

Na época passada, com o também português António Oliveira, o Cuiabá terminou no 16.º lugar do Brasileirão.

Quanto à adaptação ao clube, Ivo Vieira garante que tudo tem corrido bem. “A adaptação tem sido normal, porque falamos a mesma língua. Estamos numa fase de testes físicos, estou a conhecer melhor os espaços para a logística do dia a dia, mas a receção das pessoas foi muito boa”.

Na conferência de imprensa de apresentação, o técnico aproveitou para deixar o alerta: “Não se conquista nada na vida sem disciplina, rigor e companheirismo. Isso faz parte do meu cardápio como pessoa e aquilo que pretendo implementar nos atletas”.