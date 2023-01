Castigo de Cristiano Ronaldo em Inglaterra impede estreia pelo Al Nassr contra Pepa

Cristiano Ronaldo não vai estrear-se esta quinta-feira pelo Al Nassr, da Arábia Saudita.

O avançado português, apresentado esta terça-feira no seu novo clube, tem dois jogos de castigo para cumprir, ainda do tempo do Manchester United.

Em causa está um incidente com um jovem autista, adepto do Everton. CR7 foi acusado de "conduta imprópria e/ou violenta" depois de ter partido o telemóvel à criança.

O artigo 12.1 do regulamento de transferência da FIFA refere: "Qualquer sanção disciplinar de até quatro jogos ou até três meses que tenha sido imposta a um jogador pela antiga federação mas que ainda não tenha sido (inteiramente) cumprida até ao momento da transferência será aplicada pela nova associação em que o jogador tenha sido registado para que a sanção seja cumprida a nível nacional".

Para além disto, o certificado internacional também ainda não terá chegado. Outro problema para o clube saudita é, ainda, o excesso de estrangeiros: algum dos atuais 8 terá de ser retirado da lista para permitir a entrada de CR7.

O Al Nassr tem jogo marcado contra o Al Ta'ee, do português Pepa, para esta quinta-feira. O clube já tinha vendido mais de 28 mil bilhetes para a partida.