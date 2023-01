Cabo Verde segue sugestão de Infantino e batiza Estádio Nacional de Pelé

Esta decisão ocorre dois dias depois de o presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino, no velório do antigo futebolista, em Santos, no Brasil, ter apontado à eternidade, demonstrando a vontade de "pedir a todos os países do mundo para darem o nome de Pelé a um dos seus estádios".

"O Governo de Cabo Verde decidiu homenagear o 'rei Pelé' atribuindo o seu nome ao Estádio Nacional, localizado em Monte Vaca, na ilha de Santiago", lê-se no comunicado do Executivo da Praia.

Procissão começou no Estádio de Vila Belmiro, do S(...)

"Cabo Verde e Brasil têm uma história e cultura 'que andam de mãos dadas, considerando que são dois países irmãos, ligados pela língua e por identidades muito similares'", prossegue o governo cabo-verdiano, justificando que Pelé "foi e será uma referência" no Brasil, na lusofonia e no resto do mundo.

O Executivo liderado por Ulisses Correia e Silva deu conta da intenção de renomear o recinto, inaugurado em 2014 e com uma capacidade para cerca de 15 mil espetadores, como "homenagem e reconhecimento" a Pelé.

"O Executivo já comunicou à FIFA essa intenção, por ter sido essa instituição que gere o futebol mundial a lançar o repto, e que, agora, o Governo almeja poder concretizar brevemente este ato simbólico", rematou o Executivo.

Na sua página oficial no Facebook, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou a decisão, acrescentando confiar que vários outros países a vão seguir.

Pelé morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon.

O ex-futebolista estava internado desde o dia 29 de novembro no naquele hospital para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se.

Nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, Pelé foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).