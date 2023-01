Vítor Pereira responde ao Corinthians. "Não sei onde está a mentira"

Vítor Pereira, novo treinador do Flamengo, não compreende a acusação de "traição e mentira" da direção do Corinthians, após o treinador português ter assinado pelo clube do Rio de Janeiro.

O presidente do ex-clube de Vítor Pereira garante que o treinador não renovou contrato porque iria voltar a Portugal devido a um problema de saúde da sogra, mas acabou mesmo por regressar ao Brasil para treinar o Flamengo.

Em conferência de imprensa de apresentação, Vítor Pereira decidiu "esclarecer a situação, porque tive calado este tempo todo".

"Não tinha perspetiva de vir para o Brasil, aceitei para ficar um ano e isso foi cumprido na íntegra e com dedicação. Foi assim até ao último dia. Sempre disse que iria para casa no final da época, porque infelizmente há muitas famílias por esse Brasil que lida com alguma situação familiar séria como a minha", começou por dizer.

No entanto, a proposta do Flamengo mudou a ideia do treinador.

"Não houve mentira nenhuma. O que acontece é que depois surge um clube da dimensão do Flamengo com uma abordagem diferente. Acho que no ponto de vista profissional todos os treinadores iriam pensar. Fiquei a pensar sabendo do meu problema familiar, e com quem eu tive que falar era com minha família. A minha família entendeu que poderíamos lidar com a situação. Este desafio profissional seria importante para minha carreira e eu tive que tomar uma decisão diferente", revela.

Vítor Pereira sublinha que "não deve nada a ninguém, trabalhei duro, dei tudo de mim. Agradeço a forma que fui tratado no Corinthians, e eu retribuí com esforço, dedicação e compromisso. Só se eu fosse maluco é que não pensaria naquilo que este projeto pode me trazer. Portanto, não sei onde está a mentira, não sei onde eu fui mau-caráter. Isto é a verdade".

O português foi comparado a Jorge Jesus, treinador que fez história no Flamengo. Vítor Pereira fala nas coincidências das carreiras dos dois técnicos.

"Engraçado que eu estou no Flamengo e ele no Fenerbahçe. Eu vim de lá e ele já havia passado aqui. Jogámos muitas vezes contra em Portugal, eu no Porto e ele no Benfica, tivemos uma relação um pouco difícil, sempre no limite, mas acabamos depois por desenvolver uma certa amizade. Eu cada vez mais admiro-o", termina.