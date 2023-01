Treinador do Al Nassr "não tem nada para ensinar a Ronaldo"

Rudi Garcia, treinador do Al Nassr, acredita que "será muito fácil" gerir Cristiano Ronaldo na equipa e garante que "não tem nada para ensinar" ao avançado português. O técnico também marcou presença na conferência de apresentação e deixou grandes elogios a Ronaldo.

"O Cristiano é um dos melhores jogadores da história, é uma lenda. É uma honra para mim e para o Al Nassr recebê-lo e tenho a certeza que para a liga e para o país é realmente fantástico que ele venha jogar connosco. Os melhores jogadores, como o Cristiano, são os mais simples de gerir. Não há nada que possa ensinar ao Cristiano, vamos partilhar experiências e estamos aqui para vencer", disse.

Todas as questões foram feitas por uma assessora de imprensa, pelo que Rudi Garcia não foi questionado sobre o alegado poder de decisão do português em relação ao futuro do treinador.

O Al Nassr está no primeiro lugar da liga saudita, com um ponto de vantagem para o Al-Shabab. Ronaldo pode já estrear-se na próxima quinta-feira, em casa, contra o Al-Tai, orientado pelo português Pepa.

"É um exemplo, todos o sabem. O meu objetivo é fazê-lo feliz e quero que ele desfrute de jogar connosco", terminou Rudi Garcia.



Segundo a estação televisiva norte-americana CBS Sports, o Al Nassr quer tornar-se uma espécie de "Cristiano FC", pelo que o internacional português, de 37 anos, terá o direito de destituir o espanhol Rudi García caso entenda que isso é necessário.