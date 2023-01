Marco Silva vence e Fulham encosta-se ao Liverpool

O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, voltou a vencer, desta vez em casa do Leicester City, e igualou os 28 pontos do Liverpool na Premier League.

A equipa de Londres venceu por 1-0 e o único golo da partida foi apontado aos 17 minutos por Mitrovic, figura da equipa. Willian fez a assistência.

O internacional português João Palhinha foi titular e jogou os 90 minutos no Fulham.

O Fulham continua em grande forma e venceu os três jogos que realizou na Premier League desde o fim da pausa para o Mundial.

O triunfo frente ao Leicester coloca o Fulham no 7.º lugar, no patamar dos 28 pontos, os mesmos que o Liverpool, que é 6.º, mas com menos um jogo realizado.