Marco Silva quer Cédric, mas exigências salariais complicam

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, está interessado em contratar Cédric Soares, pouco utilizado no Arsenal. No entanto, as exigências salariais do internacional português têm sido um entrave.

De acordo com o jornal britânico "Evening Standard", o lateral-direito, de 31 anos, quer continuar a auferir os 74 mil euros por semana que ganha no Arsenal, salário que o Fulham não está disposto a cobrir por inteiro.

O Arsenal está pronto para vender Cédric, que só tem cinco jogos disputados esta temporada. O defesa está nos "gunners" desde 2019/20 e, à parte uma época em que se lesionou, nunca jogou tão pouco.

O Fulham também está relutante em satisfazer as pretensões de Marco Silva em relação a Abdoulaye Doucouré. O médio senegalês, de 30 anos, que o português orientou no Watford, aufere 136 mil euros por semana no Everton. Esta época, só tem dez jogos disputados pelos "toffees".