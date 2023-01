Manchester United vence tranquilamente, líder Arsenal escorrega em casa

O Manchester United continua em boa forma e somou a terceira vitória seguida após a retoma do campeonato, em casa, por 3-0, frente ao Bournemouth.

Casemiro, Luke Shaw e Rashford marcaram os golos da vitoria dos "red devils", o último dos quais, de Rashford, com assistência de Bruno Fernandes.

O jogo marcou ainda o regresso de Diogo Dalot à competição. O lateral lesionou-se no Campeonato do Mundo e falhou os primeiros jogos no regresso ao Manchester United. Foi suplente utilizado e entrou aos 69 minutos para o lugar de Wan-Bissaka.

Com este resultado, o United aumenta vantagem no quarto lugar para o Tottenham e Liverpool, que perderam. A equipa orientada por Erik ten Hag tem 35 pontos, mais cinco do que os "spurs" e mais sete do que os "reds".

Já o Arsenal escorregou esta noite, em Londres, na receção ao Newcastle.

O jogo não saiu do nulo e o Manchester City pode aproveitar para recuperar dois pontos, caso vença o Chelsea na próxima quinta-feira. O Newcastle soma os mesmos 35 pontos do que o United, mas está no terceiro lugar, com mais um jogo disputado.