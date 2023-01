Leeds United contrata defesa austríaco ao Salzburgo

O Leeds United anunciou, esta terça-feira, a contratação de Maximilian "Max" Wober ao Red Bull Salzburgo, sujeito a visto de trabalho.

O defesa internacional austríaco, de 24 anos, pode jogar à esquerda e no meio. Assinou até 2027. Os valores do negócio não foram revelados.

Max Wober começou a carreira no Rapid de Viena, antes de se mudar para o Ajax e, depois, para o Sevilha. Em 2019, regressou à Áustria, por cerca de dez milhões de euros. Afirmou-se no Salzburgo, com que, esta temporada, já levava dois golos e cinco assistências em 21 jogos.

Embora o valor da transferência não tenha sido divulgado pelos dois clubes, a imprensa inglesa adianta que o atual 14.º classificado da Premier League pagou 12 milhões de euros por Max Wober.