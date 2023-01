La Liga denuncia cânticos racistas contra Vinícius Júnior

A Liga espanhola comunica, esta terça-feira, ter apresentado denúncias perantes os "órgãos judiciais, administrativos e desportivos relevantes", por insultos racistas a Vinícius Júnior, avançado do Real Madrid.

O internacional brasileiro, de 22 anos, foi vítima de insultos racistas durante o jogo frente ao Real Valladolid, na passada sexta-feira, em jogo do campeonato espanhol, que os madrilenos venceram (2-0). Nas redes sociais, foram partilhados vários vídeos em que se podem ouvir injúrias dirigidas a Vinícius, depois de este ter sido substituído.

A Liga espanhola apresentou "uma queixa-crime por delitos de ódio ante o Tribunal de Instrução de Valladolid, acompanhada das provas audiovisuais recolhidas na investigação que foi levada a cabo através de imagens e sons publicados em fontes abertas". Também reportou o caso ao Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol e à Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Desporto, "para seu estudo e avaliação de sanção".

A Liga vai reforçar a sua ação em prol da erradicação de "qualquer tipo de violência, racismo ou xenofobia dentro e fora dos estádios". Aumentará o número de oficiais de integridade da Liga nos jogos de maior risco de ocorrência de episódios, "com o fim de extremar a deteção e identificação deste tipo de condutas", que, frisa, "não têm cabimento no desporto".

Nos estádios em que se considere existir o risco de comportamentos racistas nas bancadas, serão emitidas mensagens através da megafonia e de suportes publicitários que rodeiam o terreno de jogo.

"O objetivo de LaLiga é a violência zero no desporto e, para isso, levam-se a cabo diversas práticas de formação, prevenção, deteção e denúncia em cada jornada", pode ler-se no comunicado do organismo.