Fenerbahçe de Jorge Jesus arranca ano com vitória

O Fenerbahçe, orientado por Jorge Jesus, venceu em casa do Antalyaspor com direito a reviravolta, por 2-1, no primeiro jogo do ano.

A equipa da casa marcou primeiro, por Wright, aos 14 minutos de jogo, e a equipa orientada pelo português teve de esperar pela segunda parte pela reviravolta.

O belga Batshuayi virou o jogo: empatou aos 55 e fez a reviravolta pouco depois, de penálti, aos 62 minutos de jogo.

Aos 99 minutos, muito perto do apito final, o Antalyaspor ainda empatou, mas o golo foi anulado por fora de jogo após intervenção do VAR. Crespo, médio português, foi titular no Fenerbahçe.

O Fenerbahçe volta à liderança à condição, com 35 pontos, mais dois do que o Galatasaray, que apenas joga amanhã.