Cristiano Ronaldo revela que teve propostas de Portugal

Cristiano Ronaldo revelou, em conferência de imprensa de apresentação no Al Nassr, que teve propostas de clubes portugueses, sem revelar quais.

"Ninguém sabe, mas posso agora dizer que tive muitas oportunidades na Europa, de muitos clubes. Também no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos e até em Portugal me ligaram. Sei o que quero e o que não quero. Esta [Al Nassr] é uma boa oportunidade para ajudar a mudar e a crescer o futebol aqui", disse.

Ronaldo, de 37 anos, assinou pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United.

O avançado português chegou a ser associado ao Sporting no verão passado, mas continuou nos "red devils", clube que deixou a meio da temporada.

O fim da relação foi acelerado pela fraturante entrevista de Cristiano Ronaldo em que disse sentir-se "traído" pelo Manchester United.

O capitão da seleção nacional afirmou, nessa entrevista que não respeita Erik ten Hag porque o treinador não o respeita, que o United está "parado no tempo" e que quiseram fazer dele uma "ovelha negra" e empurrá-lo para fora do clube. Também alega que os dirigentes não acreditaram nele quando justificou a ausência da pré-época com um problema de saúde de uma das filhas.