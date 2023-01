"Cristiano Ronaldo foi à procura de carinho e reconhecimento, não de dinheiro"

Nelo Vingada acredita que Cristiano Ronaldo foi à procura de carinho e de reconhecimento, e não de dinheiro, no Al Nassr.

O treinador, que orientou a seleção da Arábia Saudita, afirma, em entrevista a Bola Branca, que o futebol daquele país vai ser diferente, para melhor, com a chegada do internacional do português. Uma excelente operação de marketing para o Al Nassr, de que nas últimas semanas já se falou mais do que em duas décadas.

"O Ronaldo está numa fase em que, mais do que dinheiro, mais do que holofotes, precisa de carinho e de reconhecimento. Se calhar, sentiu no Al Nassr o clube certo para si. Mas quando chegar a hora de render e de marcar, a avaliação vai ser em função do rendimento. Um dos lados bons para o Ronaldo é que vai acrescentar à sua conta imensos golos, embora seja num campeonato de expressão menor. É um passo que não é tão negativo como muita crítica tem querido transparecer", defende.

Nelo Vingada não tem dúvidas de que a chegada de Cristiano Ronaldo vai elevar a qualidade do futebol da Arábia Saudita.

"O entusiasmo, a alegria, o fascínio que ele vai levar, sobretudo para as crianças, vai, sem dúvida nenhuma, mudar o rumo da história do futebol da Arábia Saudita. Porque o Ronaldo é um grande nome, é uma marca fantástica e tem essa capacidade. Não tenho dúvidas de que o futebol vai ser diferente para melhor e vai seguramente atrair muito mais praticantes", assegura.

CR7 "ainda pode ajudar muito" Portugal

O antigo selecionador da Arábia Saudita, que venceu uma Taça Asiática, e também fez parte dos quadros da Federação Portuguesa de Futebol, diz que CR7 ainda tem muito para dar à seleção a jogar como "nove".

"Depende do modelo e de quem for o selecionador, mas tenho a certeza que, a jogar na posição nove, Ronaldo ainda pode ajudar muito Portugal. Até porque agora vai entrar numa fase em que vai jogar com regularidade", afirma o treinador português.

Cristiano Ronaldo foi apontado como possível embaixador de uma candidatura da Arábia Saudita à organização do Mundial 2030, concorrendo contra Portugal e Espanha.

Nelo Vingada não acredita que o jogador português assuma esse papel, mas avisa que os árabes podem cometer loucuras se considerarem Ronaldo como um trunfo para uma possível candidatura.

"Os árabes, se acharem que Ronaldo é uma fonte credível de promoção, é possível que tentem. Do lado do Ronaldo duvido, mas acredito que os sauditas tenham essa ideia", conclui.