🔴 Cristiano Ronaldo apresentado no Al Nassr. "O meu trabalho está feito na Europa"

Cristiano Ronaldo foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Al Nassr, no Mrsool Park, em Riade. O português quer "quebrar alguns recordes" na Arábia Saudita e ajudar a mudar a imagem do país.

Em declarações na sala de imprensa, com todas as questões feitas por uma assessora e sem perguntas feitas por jornalistas, Ronaldo anuncia fim de ciclo no futebol europeu.

"Estou orgulhoso por esta decisão. Na Europa, o meu trabalho está feito. Venci tudo e joguei nos maiores clubes. É um novo desafio na Ásia. O Al Nassr deu-me esta oportunidade de mostrar o meu futebol. É um orgulho", disse.

Ronaldo garante que "não está importado com o que dizem as pessoas" e anuncia ao treinador Rudi Garcia, sentado ao seu lado na conferência de imprensa, que está pronto para jogar.

"Estou muito feliz por estar aqui, sei que o campeonato é competitivo, já vi vários jogos. O que quero é jogar, já depois de amanhã se o treinador assim quiser. Quero continuar a jogar e a desfrutar e quebrar alguns recordes", acrescenta.

O português, capitão da seleção nacional, quer ajudar a "mudar a mentalidade da nova geração. É uma boa oportunidade para ajudar a mudar e a crescer o futebol aqui. O Al Nassr tem também futebol feminino e quero ajudar. Quero dar uma imagem diferente do país".

"Sou um jogador único. É bom, vir aqui. Bati todos os recordes na Europa, quero bater aqui alguns. É uma boa oportunidade, este contrato é único, porque eu também sou um jogador único. Para mim é tudo", termina.