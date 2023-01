Carlos Carvalhal afastado da Taça, Real Madrid com dificuldades para seguir em frente

O Celta de Vigo, do treinador português Carlos Carvalhal, esteve a vencer em casa do Espanyol, porém acabou afastado da Taça do Rei, perdendo por 3-1, após prolongamento.

Gonçalo Paciência, aos 15 minutos, colocou os galegos na frente, contudo, Javi Puado igualou, aos 53, para os catalães, com o 1-1 a manter-se até final, obrigando o jogo a ir a prolongamento.

Aqui, Sergi Darder consumou a reviravolta, com golo aos 97, antes de o guarda-redes argentino Marchesin (ex-FC Porto) ser expulso, aos 112, com o segundo cartão amarelo, facto que facilitou o 3-1 final, apontado aos 117, por Nico Melamed.

Já um Real Madrid muito desfalcado sentiu inesperadas dificuldades para afastar o modesto Cacereño, da quarta divisão, com um tangente 1-0 em recinto adversário.

Sem oito dos habituais titulares, a equipa de Carlo Ancelotti não esteve muito inspirada e teve de lutar contra a forte atitude competitiva do seu rival, além de um relvado em condições deficientes. O desafio ficou decidido com um golo, de belo efeito, do brasileiro Rodrygo, novamente decisivo no conjunto campeão da Europa.

Levante, Villarreal, Valencia, Ceuta e Gijón seguiram em frente. Cartagena, La Nucia, Cacereno, Elche, Rayo Vallecano e Getafe ficaram pelo caminho.