Treinador do Al Nassr e a contrataçao de Ronaldo. "Queria o Messi primeiro"

O treinador do Al Nassr dá as boas-vindas a Cristiano Ronaldo ao clube da Arábia Saudita com uma brincadeira sobre o maior rival do internacional português.

"Queria trazer o Messi de Doha primeiro", brincou o espanhol Rudi García, em conferência de imprensa, na madrugada desta segunda-feira.

Cristiano Ronaldo foi oficializado como reforço do Al Nassr na passada sexta-feira. O internacional português, de 37 anos, que rescindiu contrato com o Manchester United antes do Mundial 2022, assinou contrato válido até 2025.

Segundo a imprensa saudita, Ronaldo vai ganhar 500 milhões de euros até ao final do contrato e terá recebido mais de 100 milhões só de prémio de assinatura.