São Paulo homenageia Pelé na festa de passagem de ano

Pelé foi homenageado durante as celebrações de passagem de ano em São Paulo, cidade em que o "Rei" nasceu para o futebol e morreu, aos 82 anos, na passada quinta-feira.

Na praia do Gonzaga, em Santos, cerca de 80 drones formaram no céu a assinatura de Pelé e recriaram imagens alusivas ao antigo futebolista. Uma delas foi uma conhecida fotografia do antigo internacional brasileiro a beijar a taça de campeão do mundo.

Também foi desenhado o símbolo do Santos, clube em que Pelé jogou durante quase toda a carreira e se celebrizou como um dos melhores futebolistas de todos os tempos.

O corpo de Pelé é velado a partir das 13h00 desta segunda-feira, no centro do campo da Vila Belmiro, o estádio do Santos. Milhares começaram a fazer fila horas antes da abertura das portas ao público.